DaBaby annonce un nouvel album !

Seulement 6 mois après avoir publié son dernier album "Baby on Baby", DaBaby se sent déjà prêt à dévoiler un nouveau projet.

Outre l’arrivée imminente de "Kirk" , DaBaby a aussi annoncé quelques collaborations du projet qui vont faire du bruit cette année, notamment celles avec Migos et Chance The Rapper .

Décidemment, celui qui a mis le feu en compagnie de Lizzo sur la scène du Made In America Festival ce week-end, ne s’arrête plus, au plus grand plaisir de ses fans.

Peinda.B.