Vald : il annonce son nouvel album !

Et on en sait un peu plus sur ce troisième album.

C'est officiel : "Agartha" et "Xeu" vont laisser place à un troisième album. On connait Vald et son esprit un peu taquin, il a fait plein de sous-entendus et de messages cachés auparavant ce qui a laissé perplexes nombre de ses fans. Il aura fallu attendre ce post pour clore le suspense !

Sans laisser en galère sa fanbase, il a continuer de teaser sur cet album avec cette vidéo qui montre que Seezy fait logiquement partie du projet (en plus de Sirius qui l’accompagne depuis un bon moment). Pour rappel, Sirius a collaboré avec Vald dans le projet surprise "NQNT333" et il a même eu un son dedans avec "Champignon". Concernant Seezy, il a aussi toujours été présent notamment sur "Xeu" où il a participé sur 90% des productions.

Qu’est-ce qu’on peut attendre de cet album ? Difficile de le dire, on ne sait pas encore qui a participé au projet, il va falloir attendre pour ça, tout comme la date puisque Vald a bien l’air décidé à continuer de nous faire patienter. Cependant, on peut supposer un possible featuring avec Lorenzo puisqu'on le voit commenter la video qui annonce l'album.

Mais si on se souvient, il avait annoncé sur la scène du printemps de Bourges que l’album allait arriver à priori courant septembre. Pas grand-chose à faire donc si ce n’est attendre plus d’infos. Et si jamais c’est trop long, vous pouvez toujours chercher des messages cachés dans ses dernières publications, connaissant le personnage il n’est pas impossible qu’il ait laissé des indices !