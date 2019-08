HATIK t'invite à t'installer dans sa CHAISE PLIANTE !

"CHAISE PLIANTE" La première mixtape du rappeur est désormais disponible !

À l'occasion de la sortie de sa toute première mixtape, HATIK a mis les petits plats dans les grands. Jamais à cours d'idées pour faire vivre son concept, le rappeur nous a prouvé ce matin ou plutôt cette nuit qu'il a encore plus d'un tour dans son sac.

Ce vendredi matin, les parisiens habitués des transports ont pu trouver sur leur chemin les célèbres Chaises Pliantes du rappeur originaire du 78 sur lesquelles étaient inscrit "Hatik" suivi du hashtag #InstalleToi. De Châtelet à Bastille en passant par Gambetta, les localisations ont méticuleusement été choisies par l'artiste qui non content d'avoir interpellé les parisiens, a aussi posé ses Chaises Pliantes devant Universal ou encore l'AccorHotel Arena.

"J'vous remercie de vôtre soutien, et longue vie à la Chaise Pliante !"

Maître dans l'art de créer et maintenir cette relation privilégiée avec sa communauté, il termine par poster une story pour informer ses followers de la nouvelle, les encourageant à se prendre en photo une fois assis dans ce qu'on peut sans aucun doute appeler sa marque de fabrique. Les plus curieux se rendront sur les plateformes habituelles et découvriront alors la mixtape "Chaise Pliante" de Hatik composée de 17 titres dont "Camaro Sport" "Ouais Mon Reuf", "Mula" ou encore "TVRF" (Tu Vas Rien Faire), dernier clip en date de l'artiste.

Plus motivé que jamais, Hatik nous réserve sans aucun doute de belles surprises... Découvrez "Chaise Pliante", sa toute première mixtape disponible sur toutes les plateformes de streaming.