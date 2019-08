Young M.A. : découvrez le tracklisting de son premier album

Vous l'aurez compris, son album s'intitulera : "Herstory in the Making". Il sortira dans les bacs le 27 septembre prochain. 21 titres composeront ce nouvel opus.

Ce projet, Young M.A le dédie à son défunt frère Kenneth Ramos. Ce dernier a été tué il y a dix ans. Dans une récente interview accordée au magasine Brooklyn Vegan elle déclare :

"Il n’y a pas un seul jour où je ne pense pas à mon frère. Il continue de me motiver, de m’inspirer et cet album sera pour toujours dédié à son héritage."

Avant de parler de l'album en profondeur :

"Vous allez obtenir la vérité. Je vais parler joints. Mais je vais aussi parler de ma vie plus personnelle. Vraiment personnelle. C’est pour ça que cet album s’appelle Herstory in the Making, parce qu’il montre tous mes côtés. Les gens entendent cet album et disent, 'Je ne savais pas qu’elle traversait tout cela. ' Je ne mets rien sur les réseaux sociaux. Je garde ça pour la musique, et j’écris tout. C’est tout moi."

Des révélations touchantes à l'image de cette artistes qui commence à s'imposer dans le rap game. Sa route promet d'être aussi longue que belle.

Ci-dessous le tracklisting complet de l'album :