Pusha T confirme que son album arrive

Pour fêter ça, il s'offre un feat avec Lauryn Hill.

On s'en doutait un peu puisque les "fuites" se faisaient de plus en plus récurrentes, mais oui, Pusha T est bien sur le chemin du retour avec un album qui fera suite au puissant - mais court - "Daytona". Et quoi de mieux pour annoncer ce projet qu'un titre avec duo avec Lauryn Hill en personne ?

Le président du label G.O.O.D Music ne fait pas les choses à moitié. Pour confirmer que son prochain opus était bien sur les rails, il a tout simplement lancé un titre cette nuit en featuring avec Lauryn Hill, la déesse des Fugees. Comme carton d'invitation, on fait difficilement mieux.

Et quand il parle de Lauryn Hill, on a l'impression que des étoiles brillent dans les yeux du MC new-yorkais.

"Quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle aimait ma musique et qu'elle verrait. C'était très important pour moi qu'elle montre de l'intérêt comme c'était très important pour moi de l'avoir définitivement. Lauryn, sa discographie, ça veut tout dire. C'est fou !

Mais cette confirmation n'est finalement que la suite logique d'un processus entamé la veille avec le titre "Sociopath". Deux sons, deux ambiances mais toujours le respect du travail bien fait et de la qualité chez Pusha T.

Le rappeur du Bronx a confirmé ensuite qu'il travaillait bien sur un album lors d'une interview avec Ebro Darden durant son émission sur Apple Music’s Beats 1 radio.

"Je suis en train de cuisiner tout ça en ce moment même [...] J'ai l'impression d'être en bonne voie. J'ai du lourd, du vraiment très lourd."

C'est Kanye West qui a produit ses deux premiers extraits et c'est également lui qui était derrière tous les morceaux de "Daytona". Si on ne sait pas s'il produira l'ensemble des titres, il devrait quand même être très présent comme il l'est depuis des années dans la carrière de Pusha T. Toujours est-il qu'après l'annonce de Lil Wayne, voici une autre bonne nouvelle.