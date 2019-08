Lil Wayne : son nouvel album est prêt !

Son nouveau projet "The Funeral" va bientôt débarquer... Les fans l'attendent au tournant !

Le rappeur from La Nouvelle Orléans, Lil Wayne, serait bientôt de retour avec un nouveau projet. On sait ce que vous allez dire : avec Weezy ça prend toujours beaucoup de temps mais cette fois-ci le rappeur semble sur de lui.

Il faut dire que Lil Wayne a pas mal galéré ces dernières années : il était dans de grosses embrouilles avec son ancien label Cash Money Records fondé par son ex mentor Birdman et son frère. Mais malheureusement pour Weezy, de gros clashs ont éclaté entre eux et Birdman retenait l'album de Wayne en captivité !

Après sept ans de "fight" incluant même la justice américaine, Lil Wayne a enfin pu quitter Cash Money pour un label qu'il a co-crée lui-même : le fameux Young Money. Quelques semaines après, les fans du rappeur ont pu découvrir "Carter V", la veille de ses 36 ans, le 28 septembre dernier.

Enfin libre le Weezy ! Il vient d'annoncer lundi dernier, dans une radio de la Nouvelle Orléans (sa ville natale) , Station Q93, qu'il était vraiment chaud pour sortir le projet "The Funeral" dans pas longtemps. Le rappeur en avait déjà parlé en 2016 en interview pour The Nine Club. Un projet qu'il a modulé et travaillé sur deux ans apparemment et qui est prêt à voir le jour malgré son titre très sombre... T'as compris ?

Les fans de Lil Wayne ont eu quand même du mal à y croire. Il faut dire qu'il a très peu teasé ce nouveau projet sur son compte Instagram ! La dernière et seule preuve que nous avons sur l'arrivée de "The Funeral" c'est l'emoji "tombe" en Instastory au mois avril dernier. Mais il semble l'avoir confirmé en juillet, en annonçant que ses potes, Lil Baby ainsi que Big Sean, seront dans son prochain album !

"Juste, dites aux fans qu'ils doivent être prêt : Funeral arrive bientôt. Je n'ai pas de date pour l'instant. C'est ma musique, préparez vos roses pour les funérailles..." . Les fans sont plus que prêts Wayne !

On attend donc avec impatience les sons du projet "The Funeral" qui s'annonce dark et puissant. Les fans attendent Wayne au tournant : les deux ans de teasing + leur déception quant à l'album "Carter V" l'an passé les ont rendu plus exigeants avec le rappeur qui à l'air sûr de son projet.