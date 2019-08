PLK : découvrez le tracklisting de sa mixtape "Mental"

Et le projet annonce clairement du lourd.

Etoile montante dans le rap game français, PLK sort une nouvelle mixtape pour le 13 septembre !

Apres les deux premières mixtapes "Platinium" et "Ténébreux", le rappeur polonais avait sorti "Polak" son premier album avec la pépite "Monegasque" à l'intérieur qui a été certifié disque d’or en avril dernier. Son prochain projet se nomme "Mental" et son dernier clip, son "Problème" figurera dans cette mixtape. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rappeur a de l’imagination pour teaser ce nouveau projet puisqu’il a décidé de balancer une vidéo sur son compte Instagram avec une mise en scène d’une précision chirurgicale.

MENTAL, OPÉRATION PRÉVUE LE 13/09 ????????????

Début de la pré-commande demain. pic.twitter.com/L8pcpChq2U — Jeune Polak ???????? (@PLK75) 28 août 2019

On est habitué avec lui, que ce soit pour "Platinium" ou encore "Tenebreux", PLK nous a toujours surpris et encore une fois, le natif de Pologne nous montre qu'il a de la ressource. Un video assez courte dans laquelle on voit PLK blessé en attente d’un diagnostic, avec le médecin qui arrive en courant et en passant par différents couloirs qui rappellent les précédents projets du rappeur. Pour au final montré une IRM qui dévoile la cover de l’album. L’opération quant à elle sera manifestement prévu pour le 13 septembre ainsi que la découverte de la tracklist. Et il y a du beau monde au casting, 19 tracks avec Maes, Timal ou encore son collègue de Panama Bende, Aladin 135.

En attendant pour patienter on vous invite à voir son dernier clip "Problème"