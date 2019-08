Benab : enfin un album !

Benab vient d'annoncer la sortie prochaine de son premier album. Après avoir publié plusieurs clips, l'artiste passe à la vitesse supérieure.

Les choses avancent pour Benab ! Celui qui commence à se faire un nom dans le rap français, va livrer son premier album. Un seul mot à dire : ENFIN ! Et en majuscule s'il vous plait, parce qu'on l'attendait ! Cette année, il a sorti de nombreux titres comme "Yalil". Il a aussi collaboré avec de grands noms comme Sadek, Kalash Criminel et dernièrement Maes. Et à chaque fois, ça ne loupe pas ! Il décroche le millions de vues. Benab est incontestablement la révélation 2019 de la ville de Sevran (93) dont il est originaire. Avec son rai nouvelle génération, il lui a fallut quelques mois seulement pour s'imposer. Rien que ça.

C'est donc le bon moment pour lui de se lancer et de livrer à ses fans son premier opus. Il s'intitulera "Dracarys". Pour les fins connaisseurs des séries du moment, vous aurez reconnu la référence à la série Game of Thrones. D'ailleurs, c'est sous forme de trealer que le rappeur livre l'intro de son projet :

Il faudra attendre le 27 septembre prochain, date de sortie de ce nouveau bijou, pour découvrir l'univers enivrant et atypique du rappeur. Soit dans un mois jour pour jour. Comme Benab ne fait pas les choses à moitié, de nombreux featurings sont au programme. Maes, Kalash Criminel, Imen Es... Que du beau monde !

A la suite de l'annonce de ce nouvel opus, sur les réseaux sociaux les fans ont été plus que ravis. Les commentaires sont tous élogieux. Benab a peu de soucis à se faire. Son album va cartonner.

Dans cette intro, la voix française de Daenerys, personnage de GOT, ordonne à Benab de tout déchirer avec son talent. Elle lui demande aussi de porter haut les valeurs de Sevran. En fait, elle veut qu'il soit lui-même. Qu'il continue à briller par sa voix mélodieuse, en n'oubliant pas ses racines. Choses qui font, et feront sa réussite.