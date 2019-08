Post Malone : des précisions sur son nouvel album !

Et de 3 ! Après "Rockstar" et son deuxième album "Beebongs & Bentleys", Post Malone va sortir son 3ème opus ! S'il avait annoncé sa venue prochaine , peu de détails avaient filtré... Jusqu'à maintenant !

C'est sur ses réseaux sociaux que l'artiste s'est livré à la confidence ! Il a donné la date de sortie de l'album ainsi que son nom ! Il s'intiltule «Hollywood’s Bleeding», qui veut dire «Le saignement d’Hollywood». Ce dernier sera disponible dans les bacs le 6 septembre !

sept 6:)) — Posty (@PostMalone) August 26, 2019

Hollywood’s Bleeding — Posty (@PostMalone) August 26, 2019 Et la réaction de ses fans ne sait pas fait attendre ! A eux deux, les tweet ont récolté plus de 250 000 j'aimes ! Ces derniers étaient accompagnés de commentaires plus qu'élogiueux, comparant même l'artiste à un "Dieu de la chanson".

De ce nouveau bijou, on connait déjà le premier single : «Goodbyes» ! En featuring avec Young Thug, il a été dévoilé au début de l'été et a été plébiscité par le public. A tel point que le titre est entré directement à la troisième place des charts américains.



Nul doute que «Hollywood’s Bleeding» va être un succès ! Rappelons que depuis 3 ans, l'artiste ne cesse de cartonner. En même pas une semaine, son dernier album s'était écoulé à plus de 461 000 exemplaires ! Et ses titres battent des records. Preuve en est, sorti en 2019, «Wow» a été visionné plus de 131 millions de fois.

Cette année s'annonce plus que prometteuse pour Post Malone. En plus de la parution de ce nouvel opus, il s'embarque dans une grande tournée Nord-Américaine. Cette dernière commence le 14 septembre prochain !

Une seule question demeure : jusqu'où l'artiste compte s'arrêter ?