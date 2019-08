Oxmo Puccino enchante Colors

Oxmo Puccino tease sont retour dans le game sur la chaîne Colors et nous offre un vrai bijou

Légende du rap Français, Oxmo Puccino alias Black Jacques Brel est passé sur la célèbre chaine Colors (3,5 millions d’abonnés). Cette chaine met en avant tous les genres d'artistes, qu'ils soient connus ou non, et leur offre la possilibté de faire un son dans leur cabine qui change de couleur selon l'univers de l'artiste. Beaucoup de gros noms de la scène actuelle sont passés tel que Jorja Smith, Schoolboy Q ou encore Dosseh.

Concernant l'auteur de "Opera Puccino", on rappelle que son dernier album "La voie lactée" remonte à 2015 et c’est le 6 Septembre qu’on va pouvoir découvrir un nouveau projet "La nuit du réveil". Et pour nous faire patienter, Mr Puccino a décidé de nous teaser l’un des sons de l’album : "le droit de chanter".

Le résultat parle de lui-même, comme à son habitude, Oxmo arrive à nous Bluffer !

Première chanson de l’album, avec une intro qui pose bien les bases du disque, Un maniement de la plume irréprochable, un flow doux, calme posé, un petit zozotement qui caractérise si bien Black Brel : les puristes apprécieront. L’instru aussi est un bijou, des airs de guitares et de saxo qui nous transportent instantanément dans l’univers du poète. A travers cette chanson, c’est le "Droit de chanter" qui est mis en avant, un message qui rassemble et se veut pacifique : un retour aux fondamentaux qui va faire plaisir aux adeptes du rap conscient.

Concernant l’album, Ça sort le 6 septembre, avec de gros featurings notamment Caballero & Jean Jass ou encore Orelsan.

Pour patienter on vous invite regarder la tracklist de l’album pour vous faire une idée !