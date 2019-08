Barack Obama : sa playlist d'été est très rap !

L’ex-président des Etats-Unis vient de sortir sa playlist estivale !

On le sait depuis des années, Barack Obama était le chef d’État chill et hyper proche du peuple. L’ancien président aime partager avec ses fans et cette année encore, il n’a pas fait exception à la règle. Sur ses comptes Instagram et Twitter le président a partagé sa "summer playlist" pour ne pas tomber dans la sinistrose de la rentrée. Ça doit bouger chez les Obama parce que celle-ci est très orientée hip-hop !

"Avec la fin de l’été, voici une sélection de ce que Michelle et moi avons écouté - certaines nouvelles, d’autres anciennes, rapides ou lentes. Nous espérons que vous apprécierez."

Dans cette playlist, on retrouve sa grande passion pour le rap avec des artistes comme Drake, Childish Gambino, Goldlink ou encore Lizzo pour les classiques mais Barack et Michelle Obama savent aussi se mettre au goût du jour avec le tube planétaire de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, "Old Town Road (Remix)" mais aussi "Shining" de Beyoncé & Jay-Z sur production signée de DJ Khaled. Les Obama aiment aussi SZA, Mac Miller, Anderson. Paak, Laureen Hill, Raphael Saadiq, Q-Tip et A Tribe Called Quest, BJ The Chicago Kid etc.

Mais le couple Obama connaît aussi ses classiques avec la présence dans cette liste des Rolling Stones, de Franck Sinatra ou d'Ella Fitzgerald.