Niska révèle les incroyables featurings de son prochain album !

Niska vient de dévoiler les noms de tous les artistes qui ont collaboré avec lui sur son prochain album. Un casting plus que satisfaisant.

Depuis l'annonce de la date de sortie de son nouvel album Mr Sal, Niska n'en fini plus de lâcher des indices sur son nouveau bijou. Celui qui sortira dans les bacs le 6 septembre prochain, s'annonce plus que prometteur ! En effet, Charo a collaboré avec des grands noms du rap français. Si, récemment, on a appris qu'un des featurings de l'album sera Koba LaD, le rappeur du 9.1 a décidé de dévoiler tous les artistes qui seront sur "Mr Sal". Et il n'a pas choisi ses réseaux sociaux pour le faire. C'est simple, il a fait une énorme opération publicitaire ! Dimanche 25 août, le rappeur a décidé de projeter une vidéo sur l'Arc de Triomphe, le Trocadéro, ou sur des murs parisiens. Vidéo dans laquelle il lève le voile sur toutes ses collaborations.

"Mr Sal", qui contiendra 18 titres, dont "Médicament" et "Du Lundi Au Lundi", annonce donc des invités de marque : Booba, Koba LaD, Ninho, Heuss L'Enfoiré ou encore Skaodi. Et ces derniers ne sont pas peu fiers de cette collaboration. Chacun d'entre eux a laissé un message de soutien ou relayé le poste sur leurs propres réseaux sociaux.

Il semblerait que du haut de ses 25 ans, Niska soit l'étoile montante du rap français. Et son ascencion n'est pas prête de s'arrêter. Rappelons quand même qu'il va partir pour une grande tournée des Zéniths à travers toute la France. Elle se terminera à Paris, à l’AccorHotel Arena, le 21 avril 2020.

Une belle année encore pour l'artiste !