Booba fait annuler des showcases de Kaaris !

Booba et Kaaris. Photos Dominique FAGET et Loïc VENANCE/AFP

Alors qu'il devait se produire au Maroc, les concert de Kaaris a été annulé à cause de Booba. Ce dernier a accusé son rival de racisme envers les Marocains en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux.

Le clash entre Booba et Kaaris n'en fini plus de faire du bruit. Surtout ces derniers jours où les rappeurs n'ont cessé de faire parler d'eux. Récemment, nous avons même eu le droit à l'annulation de l'octogone par la ville de Bale. Mais cette fois-çi c'est Booba, qui vient de donner ses précisions sur la fusillade qui a eu lieu sur le tournage de son clip, qui a pris une longueur d'avance sur son rival. Il a accusé Kaaris de racisme et a fait annulé son concert au Maroc. Le D.U.C a dévoilé un extrait d’un freestyle de son ennemi juré dans lequel ce dernier utilise le terme "pute marocaine". Il n'en fallait pas plus pour que les organisateurs des showcases annulent les dates de Kaaris.

Une victoire pour Booba, qu'il n'a pas tarder à célébrer sur son instagram. Il a publié trois clichés. Le premier est une capture d’écran du compte 555 Famous Club Marrakech qui annonce l’annulation du showcase de Kaaris. A cela il a ajouté une conversation qui confirme l'annulation de l'évenement. Pour enfin conclure en beauté avec un montage où Booba endosse le rôle de James Bond.

Kaaris a répondu à l'attaque de son rival sur son compte Instagram. Il a publié une photo de lui au Maroc accompagnée d'une longue légende. Dans cette dernière il déclare son amour pour le peuple marocain.

Booba a gagné une bataille, mais pas la guerre. Le combat est loin d'être fini.