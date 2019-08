Booba dévoile un inédit de Benash !

Malgré ses soucis, B2O soutient son protégé Benash.

Benash refait peu à peu surface dans l'actualité du rap. Et qui de mieux pour le mettre en avant et donner un gros impact à son retour que le plus gros influenceur du rap français, Booba ? Bien qu'empêtré dans des affaires diverses et variées - son combat avec Kaaris, la fusillade sur le tournage de son clip, le Duc n'oublie jamais les membres de son équipe. C'est en personne sur son réseau favori, Instagram, qu'il a dévoilé un extrait inédit d'un morceau de Benash.

La vidéo n'a rien de remarquable en elle-même. Une paire de basket dont on ne sait pas vraiment si elle appartient à B2O ou à Benash, posée sur la rambarde d'un balcon dans une ville que les internautes ont reconnu comme se situant au Maroc. Si Benash avait déjà fait parler de lui durant l'été avec son "Freestyle Fumier" très lourd, l'appui de Booba est un signe qui ne trompe. L'artiste 92I est sur le chemin du retour.

Benash rappe sur une prod lente et mélancolique et se fait introspectif voire un peu sombre et amer, ce qu'il avoue sans peine : "j'ai tout pour sourire mais je suis bousillé/J'ai tant d'amertume sous mon bouclier". Plus loin, il dit : "j'échoue mais j'essaie encore/Je me questionne sur mon sort". Malgré ce tableau un peu noir, il reste ambitieux et assène : "Tout baiser, ça c'est mon option".

L'extrait est court mais on peut s'avancer pour dire qu'il risque d'être à la base d'un très gros morceau car on sent bien qu'il est intense et très profond. On a désormais hâte d'en savoir plus !