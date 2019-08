Booba tease un inédit

Booba a laissé couler quelques secondes d'un nouveau titre sur Instagram.

Alors qu'on ne sait toujours pas si son combat face à Kaaris se fera vraiment, la ville de Bâle ayant refusé d'accueillir la réunion, Booba est sur tous les fronts. Quand il n'est pas occupé à insulter le rappeur de Sevran sur Instagram, il en profite pour faire sa promo. Alors qu'il a sorti le morceau "Glaive" il y a quelques jours, B2O vient de teaser un nouveau titre sur son compte ce week-end.

Evidemment, si l'actualité du Duc de Boulogne est largement dominée par son combat avec Kaaris (On signe/on ne signe pas ? On va en Tunisie/On va en Suisse ? etc, etc.), Booba n'en reste pas moins un artiste qui a annoncé un album pour 2020. Alors même si on a encore le temps, celui qui sait occuper le terrain de la promotion comme personne n'en oublie pas sa communication musicale. Après les titres (dont on ne sait pas s'ils apparaîtront sur le futur projet), "Arc-en-ciel", "PGP", "Freestyle Pirate/Glaive", Booba a publié une vidéo sur son compte Instagram pour dévoiler quelques secondes de musique extraites d'un titre inédit. Si à l'image, on ne voit que des bijoux qui scintillent, le son se laisse écouter avec un certain plaisir. Chanté et autotuné, il reste dans la ligne de ce qu'il sait faire même si le tempo est lent et la prod assez sombre. Ce titre est-il un inédit qui débarquera bientôt sur Internet ou un futur extrait du projet à venir de Booba ? Si on parle un peu moins de l'octogone, on devrait rapidement en savoir plus.