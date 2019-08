Niska fait des révélation sur "Mr Sal"

Niska vient d'annoncer un des featurings de l'album.

Pas évident de faire de la promo en plein mois d'août quand tout le monde, ou presque, est en vacances. Mais Niska profite justement de la place laissée par le manque d'actualité dans le rap français pour distiller, au compte-gouttes, des informations sur son prochain album, "Mr Sal", attendu pour le 6 septembre prochain. La plus récente information que le rappeur de l'Essonne est qu'un des featurings de l'album sera Koba LaD, une connexion assez évidente puisque Koba est lui aussi originaire du 9.1. et avec qui le courant semble particulièrement bien passer. En effet, ce ne sera pas la première fois que les deux rappeurs collaboreront ensemble, on se souvient notamment du titre "RR 91" !

On sait aussi que l'opus contiendra 18 titres et qu'on pourrait y retrouver "Médicament", le featuring avec Booba. Le tracklisting contiendra aussi le bangerz "Du lundi ou lundi" et également le titre "Giuseppe". On attend maintenant den savoir un peu plus sur le tracklisting et, si on en croit le charo lui-même qui l'a annoncé sur Twitter, ce devrait être pour bientôt !

On a déjà la cover et quelques invités mais on a hâte d'avoir toutes les informations en main pour attendre cet album qui devrait ouvrir la rentrée avec force !