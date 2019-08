Drake devient le premier artiste avec 200 titres au Billboard !

Drake continue d'enchaîner les performances.

Cette semaine, Drake plaçait son dernier projet en date, "Care Package" en tête du Billboard en ce qui concerne les albums. Il n'a fallu que quelques jours de plus pour que le rappeur canadien n'obtienne un nouveau record dans le classement des singles cette fois. En effet, même si tous les titres de "Care Package" étaient plus ou moins connus, ils n'avaient jamais été présents sur les plateformes de streaming donc leurs écoutes n'avaient jamais été comptabilisées. Depuis la sortie de cette compilation, Drake a donc vu six de ses morceaux intégrés le classement, ce qui porte à 203 le nombre de singles que Drake y a placé : il est tout simplement le premier artiste solo à réussir cet exploit !

Le tout a été fait en une décennie puisque le premier track du 6God apparu dans le classement est "Best I Ever Had" en 2009. Il est seulement devancé par le casting de la série "Glee" avec 207 titres. Encore un album et Drake pourra s'enorgueillir de posséder le record pour lui seul !

Sur les 17 tracks de "Care Package", Drake en a donc classé six. Il s'agit de “Trust Issues” (No. 58), “How About Now” (No. 60), “The Motion” (No. 61), “Dreams Money Can Buy” (No. 68), “Club Paradise” (No. 85) et “Days in the East” (No. 95).

L'année dernière, il avait déjà battu les Beatles en obtenant le plus de titres dans les dix premiers du classement des singles et pour fêter ça, il s'est fait tatouer sur le bras la célèbre photo du groupe anglais marchant sur le passage piéton d'Abbey Road ce qui a suscité la colère des fans des Beatles.