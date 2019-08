Snoop Dogg dévoile le tracklisting de son album !

Il y aura du lourd sur "I Wanna Thank Me", le disque de Snoop qui débarque vendredi !

Le nouvel album de Snopp Dogg (qui sera son 17e !!!) devrait débarquer ce vendredi 16 août si on en croit le rappeur en personne. En attendant, Snoop D.O. Double G vient d'en révéler le tracklisting. Sa longévité dans le game, son expérience, sa personnalité font que le chien de Long Beach n'a pas à forcer pour obtenir des invités de qualité. La preuve avec la liste des feats présents sur "I Wanna Thank Me".

I WANNA THANK ME track list is live on @applemusic ???? album comin this Fri ???????? get ur pre-order in 2day !! https://t.co/drHF06SaUw pic.twitter.com/oTuih2Fv1R — Snoop Dogg (@SnoopDogg) August 13, 2019

Et comme vous pouvez le voir, la liste des invités est longue. On y trouve pêle-mêle et pas forcément sur les mêmes titres, YG, DJ Mustard, Chris Brown, Slick Rick, Swizz Beatz, Jermaine Dupri, Trey Songz, Ozuna et même Nate Dogg ! Il devrait aussi y avoir des apparitions de RJmrLA, Wiz Khalifa, Russ et Lil Duval, entre autres. C'est qu'il en faut du monde pour réussir 22 titres de qualité !

Snoop est un vétéran de la West Coast mais s'il a précieusement gardé cette influence, il a toujours su faire évoluer sa musique pour ne jamais paraître ringard tout au long des seize albums qu'il a déjà sortis durant sa carrière. Et puis, le Dogg ne manque jamais d'humour puisque le titre même de ce projet "I Wanna Thank Me" découle d'une citation hilarante tiré de son discours lors de son intronisation au Hollywood Walk of Fame dans lequel il expliquait qu'il se remerciait vraiment pour tout le travail effectué tout au long de ses années qu'il lui avait valu cet honneur !