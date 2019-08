Young Thug : "So Much Fun" débarque !

Young Thug a dévoilé sur Instagram la date et le visuel de son prochain album.

C'est la bonne nouvelle du week-end : Young Thug a enfin donné la date de sortie de son prochain album et ce sera ce vendredi 16 août, le jour de son 28e anniversaire, un beau cadeau que se fait et nous fait le rappeur d'Atlanta ! Le disque s'appellera "So Much Fun" et la pochette a été dévoilé par Young Thug sur son compte Instagram qu'il avait entièrement vidé pour l'occasion.

Enfin, ce sera vraiment une bonne nouvelle seulement si le projet est au niveau des qualités exceptionnelles du jeune rappeur tant ses dernières productions, notamment la série de mixtapes et d'EP qu'il avait récemment balancée s'est révélée d'un niveau pas vraiment conforme à ce dont il nous avait habitué jusque-là, que ce soit "Hear No Evil", "Slime Language" ou "On The Rvn". Surtout qu'il est désormais talonné par son poulain, Lil Keed qui, avec un disque prometteur, fait office de révélation. Le maître doit donc faire mieux que son jeune padawan et c'est tout le challenge pour Young Thug.

Le troisième album solo du Géorgien a déjà reçu des critiques positives quant à sa pochette. Machine Gun Kelly, Asap Ferg ou encore Lil Nas X ont tous apprécié le graphisme. Mais qu'en est-il du son ? Le titre à succès "The London" avec les featurings de J.Cole et Travis Scott en fera-t-il partie ? Tout ce que l'on sait ou presque, c'est que le producteur exécutif du projet n'est autre que le boss de Dreamville en personne, ce que l'on peut voir comme un gage de qualité. Surtout, Cole avait été dithyrambique lors d'une interview au sujet de Young Thug.

"En tant qu'artiste, Young Thug est un innovateur. Si on parle de compétences dans le domaine du rap, alors ce mec est un génie."

Le teaser est plus qu'efficace, on espère juste pour Young Thug et pour nous que "So Much Fun" soit à la hauteur de toutes ces attentes.