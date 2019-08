Megan Thee Stallion : "Ne comparez plus Nicki Minaj et Cardi B !"

Alors que son titre "Hot Summer Girl" en feat avec Nicki Minaj est sorti ce matin, Megan Thee Stallion refuse de l'opposer à Cardi B.

Megan Thee Stallion ne veut plus qu'on oppose les femmes du rap. Et quand on lui a demandé de prendre parti et de choisir entre Cardi B ou Nicki Minaj, elle a refusé de choisir, avec une grande intelligence.

Alors que son morceau "Hot Girl Summer" qu'elle partage avec Nicki Minaj justement et Ty Dolla Sign est sorti ce matin (vous pouvez l'écouter ci-dessous), Megan Thee Stallion a forcément été interrogé sur le pourquoi du comment de la présence de la chanteuse d'"Anaconda" en featuring sur ce morceau. Et dans la "pseudo-guerre" qui oppose les deux femmes fortes du rap américain, elle a tout simplement refusé de trancher.

"Je fais comme beaucoup de fans. Personne ne me donne vraiment l'impression de prendre parti. Je les aime vraiment toutes les deux. Ce sont deux personnes différentes, deux rappeurs différents. Ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que nous devrions vraiment arrêter d'essayer de les comparer. De toute façon, je les aime toutes les deux donc j'espère aussi collaborer avec Cardi."

En théorie, Megan Thee Stallion a raison et on est plutôt enclin à aller dans son sens. En pratique, les deux intéressées sont très loin d'un quelconque rapprochement.

En avril quand Variety a posé la question à Cardi de savoir si elle se produirait un jour avec Nicki, elle a d'abord été silencieuse avant de gémir puis de passer à la question suivante...

De son côté, Nicki n'a plus jamais évoqué sa rivale depuis leur "clash" d'il y a quelques mois.

Que Megan collabore avec Cardi B semble tout à fait possible, après tout elle est neutre, mais que Cardi B et Nicki Minaj partagent une scène ou un titre, c'est déjà une autre paire de manches...