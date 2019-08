Lil Nas X : son record ne fait pas que des heureux

Depuis qu'il a battu le record du nombre de semaines en tête du Billboard, Lil Nas X est chahuté.

Lil Nas X a battu le record du nombre de semaines en tête du Billboard avec son titre phénomène "Old Town Road". Un record précédemment détenu par Mariah Carey. Le succès du jeune n'a pas plu à tout le monde, notamment à Jermaine Dupri qui lui a en substance expliqué qu'il "ne pouvait pas s'asseoir à la même table"... Vous avez dit haters ?

"Non, tu ne peux pas rester avec nous. Va t'asseoir là-bas ! Et si on se base sur les statistiques et ce tableau, Mariah Carey reste la plus grande auteur-compositeur de l'histoire."

No!! You can’t sit with us,go sit over there and based on the stats and this chart @mariahcarey is the greatest song writer in history pic.twitter.com/K5HwvNAuej — Jermaine Dupri (@jermainedupri) August 7, 2019

Jermaine Dupri a longtemps collaboré avec Mariah Carey, notamment sur le single "Always Be My Baby". Mais la diva, heureusement meilleur joueuse et sans doute un peu plus intelligente pour le coup a plutôt bien vécue d'être dépassé par Lil Nas X. Elle a même symboliquement et joyeusement passé le flambeau à la nouvelle star de 20 ans.

J'envoie un message d'amour et de félicitations à Lil Nas X qui a battu l'un des plus vieux records de l'histoire de la musique. Nous avons eu de la chance de conserver ce record avec une chanson qui compte beaucoup pour moi et les Boys II Men et qui a touché beaucoup de monde !"

Quoi qu'en pense quelques old timers aigris, Lil Nas X n'a pas volé son record et sa chanson continue encore et toujours de parcourir le monde avec succès !