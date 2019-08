Les 50 meilleurs rappeurs de l'histoire : le débat fait rage !

If ya list ain’t handwritten it don’t count... #TheRealTop50 (*) could be ranked higher pic.twitter.com/bEmQNVDOgR

... @oldmanebro act like he has the only handwritten list! Granted he has much better handwriting, but my list >>> pic.twitter.com/i5UWf1avwt — RosenbergTelevision (@Rosenbergradio) 6 août 2019

Evidemment, une telle liste est évidemment totalement subjective. Elle dépend des goûts de chacun, de l'appréciation de chacun par rapport à tel ou tel artiste, de ses préférences musicales, en termes de flow, de charisme ou même de souvenirs. Mais, cela a suffi à enflammer la Toile car depuis, les débats font rage et ce sera à qui encouragera son champon ou contestera les choix des deux animateurs. On l'a vu, Wale a déjà réagi, aujourd'hui, c'est Lil Durk qui a dressé sa propre liste et les internautes n'ont pas manqué de réagir en masse !

Tout le monde s'y met, des rappeurs, des anonymes et même des people éloignés du monde du rap comme... Mike Tyson !

Si vous voulez vous mêler au débat, on vous conseille de taper #50GreatestRappers sur Twitter, vous ne serez pas déçus ! Il y a des pages et des pages de listes diverses et surtout de réactions dont certaines sont à mourir de rire.

Mais du coup, à Generations, on attend votre liste !