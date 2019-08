Chily : la mixtape surprise !

Sans suivre la voie "normale"; Chily vient de balancer une mixtape !

Tout récemment signé chez Arista (Sony), Chily n'a pas attendu de suivre la voie "normale" pour un artiste en développement. Ce 6 août, il vient de balancer une mixtape sur toutes les plateformes de téléchargement légales dont le titre est bien trouvé puisqu'elle s'appelle "En attendant". En attendant, quelque chose e plus lourd, évidemment, comme un album !

Avec cette tape, le rappeur qui sait bien que l'attente autour de son nom est grande lance une petite carte de visite avec onze titres. Lancée sans tapage, sans promo avec juste un message sur son compte Instagram, Chily brûle un peu les étapes mais qu'importe, le principal pour lui, c'est d'envoyer du son !

Le rappeur du 94 ne prend pas son temps. Sitôt signé, déjà un premier projet, autant rentrer dans le game de plein pied plutôt que de faire le timide ! Même si cela ne fait pas si longtemps qu'il a fait ses premiers pas dans le paysage français, Chily n'a pas de temps à perdre. Si évidemment, il n'y a pas que des inédits sur cette mixtape, on constate que le jeune artiste de Chevilly-Larue est seul sur chaque titre, n'ayant aucun featuring, sans doute pour encore mieux se mettre en valeur et mieux transmettre messages et émotions.

Néanmoins, on retrouve tout de même sur ce projet des titres déjà clippés comme les deux volumes de la série "Complètement Rébanav".

Pour Chily, l'idée est simple. Ne pas attendre que les portes s'ouvrent mais les enfoncer !

A écouter ici !