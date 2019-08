Drake livre une mixtape surprise !

Heureux les fans de Drake qui ont vu leur idole sortir une mixtape durant la nuit !

A l'image des plus grands, Drake vient de lui sortir un projet surprise. Une mixtape "New Care Pachage", qui regroupe des anciens titres du Canadien qui étaient difficiles trouvables car absents de ces grands projets et par forcément tous présents sur les plateformes de streaming.

Un après la sortie de "Scorpion", son dernier album en date, Drake a décidé de faire un petit cadeau à ses fans pour fêter cet anniversaire. Et ça tombien parce qu'à part ses deux titres sortis pour célébrer la victoire des Toronto Raptors lors des dernières finales NBA, "Omerta" et "Money In The Grave", on n'entendait plus trop Drake sur les ondes. Alors pour bien s'ambiancer durant l'été, il a mis le paquet avec 17 titres souvent rares et des feats de qualité comme Rick Ross, J.Cole et James Fauntleroy. En regroupant ces morceaux abandonnés ici et là durant sa carrière, Drake porpose une sorte de compilation de titres oubliés ou peu exploités et c'est bien dommage car certaons sont vraiment de très bonne qualité !

Toujours avait-il prévénu quelques heures auparavant avec un message posté sur son compte Instagram.

"Disponible vendredi sur toutes les plateformes», a écrit Drake sur Instagram. "Certains de nos moments les plus importants sont réunis au même endroit. Care Package."

Le moyen idéal pour patienter avant la sortie de son futur album, peut-être prévu en 2020 ou de son projet en commun avec Future.