Rick Ross : découvrez l'impressionnant tracklisting de "Port of Miami II" !

Pour son dixième album, Rick Ross n'a pas fait les choses à moitié !

Le dixième album de Rick Ross, "Port of Miami II" est attendu pour le 9 août prochain. Si le rappeur de Miami a déjà sorti trois titres et un gros clip, cela nous avait permis de savoir qu'il avait travaillé avec Wale, Drake et Swizz Beatz, présents sur ces morceaux. Il a l'habitude de toujours bien s'entourer quand il sort un album. "Port of Miami II" ne fait pas exception à la règle si on en croit le tracklisting qui a lui-même dévoilé sur Instagram.

La liste est longue mais surtout de qualité. On y trouve évidemment les proches du boss du Maybach Music Group comme Meek Mill ou Gunplay mais aussi YFN Lucci, Ball Greezy, A Boogie Wit Da Hoodie, Denzel Curry, DeJ Loaf, Summer Walker, mais aussi le regretté Nipsey Hussle, Jeezy ou encore Teyana Taylor, ce qui fait que sur quasiment chacun des 15 titres qui composent cet opus, le Boss n'est jamais tout seul mais plutôt toujours très bien entouré !

Dans une récente interview à un média américain, the Bawz avait expliqué qu'il avait réussi à avoir un morceau sur lequel apparaissant les deux ennemis, Lil Wayne et Pusha T. On espérait vraiment ce que titre apparaissent dans le tracklisting mais il fait croire que les problèmes irréconciliables entre les deux artistes ont eu raison des envies du rappeur de Miami et que chacun n'a pas pu ou su faire les efforts nécessaires pour le track se retrouve sur "Port of Miami II" et pourtant, qu'est-ce qu'on avait envie d'écouter cette combinaison !

"Port of Miami II" est aussi un symbole parce qu"il va sortir quasiment treize ans jour pour jour après le premier effort de Ricky Rozay, "Port of Miami" premier du nom, paru en août 2006.

Plus qu'une semaine à patienter !