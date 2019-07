Niska annonce la date de sortie de son nouvel album !

Niska dévoile que son nouvel opus « Mr Sal » sortira le...

La rentrée s’annonce chargée en nouveaux projets et ce n’est pas Niska qui va dire le contraire ! Effectivement, notre Charo national a annoncé aujourd’hui sur son compte Instagram l’arrivée de son nouvel opus "Mr Sal" pour le 6 septembre prochain.

Cette année Zifuko n’a pas chômé ! Outre ses tubes dont "Médicament" avec Booba et, plus récemment, "Du lundi au lundi", Niska a participé à de nombreux projets de ses confrères du game comme par exemple le morceau "Maman ne le sait pas" avec Ninho, "Liquide" avec Shay, ou encore, "RR 9.1" avec Koba LaD.

2019 c'est "Charo Empire, nouvelle époque" !

Après le succès de son dernier album "Commando", sorti le 22 septembre 2017 et certifié disque de diamant, les fans s’impatientent quant à l’arrivé du prochain projet.

Aujourd’hui, le Méchant Méchant du 91 est d’humeur généreuse, il a réservé encore d’autres surprises au Charo gang !

Si vous êtes un fan de Niska, soyez prêts demain à 12h pétante car l’album sera disponible en précommande ainsi que la billetterie pour sa tournée. En effet, l’artiste de 25 ans a communiqué qu’il débutera simultanément son tour des Zeniths de France et un Bercy dans la capitale.

On a hâte de découvrir les morceaux et les feats qui composeront l’opus Mr Sal, mais une chose est sûre, "tout le monde a dit que Niska n’allait pas faire longtemps, quatre ans plus tard, il est encore dans les temps"...

Découvrez ci-dessous le post Instagram de l'enfant terrible du rap français.

Peinda.B.