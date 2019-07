Booba annonce une nouvelle date de l’octogone à Mohamed Henni !

Booba révèle à Mohamed Henni que le combat avec Kaaris aura lieu le 30 novembre prochain.

Voici une nouvelle qui va faire du bruit cet été ! Ce week-end lors d’une rencontre entre Booba et l’humouriste des réseaux sociaux, Mohamed Henni, Kopp 92i en a profité pour annoncer la date de l’octogone avec Kaaris : le 30 novembre prochain !

Cela fait sept mois que les fans des deux rappeurs s’impatientent, le Duc de Boulogne et K2A n’arrivaient pas à trouver un terrain d’entente sur le lieu et la date du combat. En mars dernier, Booba avait confirmé que l’évènement aura lieu en décembre prochain, et maintenant l’auteur de "Arc-en-Ciel" précise encore plus les choses :

"La date normalement c’est le 30 novembre, devant 12 000 personnes à Bâle", déclare-t-il. Booba explique qu’ils "recevront les contrats définitifs cette semaine" et maintenant il reste plus qu’à l’autre camp de signer.

Le combat organisé par le SHC MMA aura donc bien lieu en Suisse et sera diffusé simultanément à la télévision.

Par ailleurs, tout juste certifié platine avec le single "BB" sorti en octobre dernier, Booba a un emploi du temps très chargé cet été entre les nombreux festivals, dont le dernier en date a eu lieu le week -end dernier aux Vieilles Charrues. Mais aussi le DUC a dévoilé un freestyle explosif la semaine dernière où il réglait ses comptes avec Didier Deschamps et Damso.

Mais en aucun cas le boss du 92i n’avait oublié son adversaire principal Kaaris !

Regarder ci-dessous la vidéo de Booba confirmant la date de l’octogone à l’influenceur Mohamed Henni ci-dessous.

Peinda.B.