21 Savage annonce l'arrivée de "Savage Mode 2" avec Metro Boomin !

21 Savage et Metro Boomin préparent "Savage Mode 2".

21 Savage a annoncé récemment que la suite de sa collaboration Savage Mode avec Metro Boomin est sur le point d'arriver.

L'artiste d'Atlanta qui est actuellement en pleine tournée du I Am > I Was Tour avec DaBaby en a profité pour révéler la nouvelle à ses fans vendredi dernier lors de son show à Los Angeles

Alors que le concert se terminait, 21 s’est adressé à la foule: "Los Angeles, Californie, je veux dire R.I.P Nipsey Hussle. Nous avons perdu un vrai soldat. Savage Mode 2 est sur le putain de chemin", a-t-il déclaré alors qu'il quittait la scène.

Le premier EP, Savage Mode, était un incontournable pour asseoir la notoriété du rappeur. Publié en juillet 2016, le projet a été mené par les singles "X" avec Future et "No Heart". Il s’est d'ailleurs retrouvé à la 23ème place du Billboard 200.

Le projet le plus récent de l’artiste, I Am > I Was, est sorti en décembre dernier et avais mis en vedette Post Malone, Childish Gambino, ScHoolboy Q, Offset, Lil Baby, Gunna, Travis Scott et J. Cole dans le tube "A Lot".

Par ailleurs, 21 est resté très actif dans la communauté depuis son dernier projet. En effet, le mois dernier, 21 Savage a fait un don de 25 000 $ au Southern Poverty Law Center, une organisation de défense des droits civils à but non lucratif basée en Alabama qui aide les immigrés détenus à consulter un avocat.

Le rappeur est toujours aux prises avec sa propre bataille juridique contre le service d’immigration américaine, après avoir été arrêté en février dernier et accusé d'être un immigrant illégal.

Découvrez l’annonce de 21 Savage ci-dessous.

Peinda.B.