XXXTentacion : Un nouveau morceau cette semaine !

Au grand plaisir des fans, un inédit de XXXTentacion devrait voir le jour cette semaine.

Avant la sortie de l'édition deluxe du projet de XXXTentacion "?" de 2018, une nouvelle chanson devrait tomber cette semaine.

Mardi 16 juillet, @cleo_ohsojazzy, un compte fan de XXXTentacion, a publié sur Instagram la couverture d'un morceau inédit "Royalty", qui apparaîtra sur le projet. L'image comporte le drapeau de la Jamaïque superposé sur une main. Dans la légende, il est indiqué que "Royalty" arrivera le vendredi 19 juillet. Un extrait de la chanson avait déjà fait surface en avril.

La mélodie comprend Ky-Mani Marley, Vybz Kartel et Stefflon Don, qui diffusent une ambiance dancehall sur une musique influencée par Grime.

La mère de XXX a fait la promotion de plusieurs chansons posthumes de son fils depuis sa mort, notamment "Scared of the Dark", qui est apparue sur la bande originale de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Quant à l'édition deluxe de l’album "?", le projet arrivera sur les plateformes numériques le 26 juillet prochain, soit un an et un mois après le jour où XXX a été tragiquement abattu le 18 juin 2018. Le projet deluxe sera livré en deux et trois disques contenant des instrus. De plus, un livret de photos inédites sera inclus dans l’édition deluxe. Toutefois, la version exclusive à trois disques comprend tout ce qui précède, ainsi que les albums vinyle.

Vous pouvez consulter l’image et écouter un extrait de la chanson "Royalty" de XXXTentacion, qui contiendrait Ky-Mani Marley, Vybz Kartel et Stefflon Don, ci-dessous.

Peinda.B.