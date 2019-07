Meek Mill bientôt innocenté !

Meek Mill a remué ciel et terre afin que son innocence soit prononcé, son souhait est sur le point d’être réalisé.

Meek Mill pourrait voir son inculpation pour possession d’arme à feu et de drogue en 2008 arrêté aujourd'hui.

Mardi après-midi, Meek a comparu devant la Cour supérieure de Pennsylvanie sans le juge Genece Brinkley, qui avait nié sa première tentative l'été dernier, d'annuler la décision initiale et d'obtenir un nouveau procès.

Meek veut que sa condamnation pour arme à feu et drogue soit annulée car son officier, Reginald Graham, a été impliqué dans des affaires de corruption policière à Philadelphie.

Graham aurait fait un faux témoignage dans plusieurs de ses affaires, dont celle de Meek. Il aurait déclaré que Meek avait montré une arme à feu aux agents au moment de son arrestation. Meek Milly a nié avec véhémence les affirmations et même le collègue de Graham, Jerold Gibson, a corroboré le point de vue du lyriciste.

Selon CBS, d'autres affaires impliquant l'agent Graham ont été annulées. Meek pense donc que sa propre affaire devrait l'être également.

L'audience et tous les événements qui s'y rapportent pèsent sur la tête de l'auteur de Dreams and Nightmares depuis un moment maintenant.

Dans une interview publiée le 16 juillet par CBS News, Meek informe la journaliste Gayle King de tout ce qu'il a vécu depuis la raison injuste pour laquelle il a été arrêté, en raison de son nouvel engagement en faveur de la réforme de la justice pénale.

Le rappeur de Philadelphie a également révélé comment sa période de probation actuelle avait affecté sa vie familiale.

"Mon fils vivait dans le New Jersey, et moi je vis à Philadelphie, et la traversé du pont Benjamin Franklin qui relie les deux destinations) dure 15 minutes. Ce n'est qu'un pont ", a expliqué Meek, qui a déclaré avoir dû demander à son agent de probation l'autorisation de quitter la ville.

Affaire à suivre !

Peinda.B.