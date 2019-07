Kendrick Lamar et Eminem en duel pour le record Billboard !

Kendrick Lamar et Eminem sont au coude-à-coude pour l’album ayant la plus grande longévité dans le classement Billboard 200.

Kendrick Lamar continue de se retrouver aux côtés de légendes du rap. Lundi 15 juillet, le site musical Chart Data a souligné que le premier album majeur de K. Dot : Good Kid, m.A.A.d City, figurait au classement du Billboard 200 depuis 350 semaines.

Kendrick se joint à Eminem, le seul autre rappeur à avoir un album hip-hop qui a perduré au moins 350 semaines dans la classification. L’album de Em, The Eminem Show, sorti en 2002 détient le record de la plus grande longévité de la cartographie du Billboard 200 avec 357 semaines à son actif.

Cette annonce intervient près d'un an après que Kendrick ait rejoint Eminem en tant que seul autre rappeur à avoir un album au format Billboard 200 depuis au moins 300 semaines. Au rythme où il va, Kendrick pourrait même éclipser le record de 357 d’Eminem. Nous devrons attendre et voir.

Avec des rimes viscérales et une production percutante, GKMC est le disque qui a immédiatement établi Kendrick Lamar comme l’un des talents les plus brillants du rap. Bien que ses disques suivants aient techniquement gagné plus de succès commerciaux, les débuts majeurs du label avec K. Dot auront toujours la place du cœur de ses plus grands fans.

Kung Fu Kenny doit ce succès à son dur labeur, à son unicité, mais surtout, à sa capacité à pouvoir toujours se démarquer grâce à son coté avant-gardiste. Il fera partie de la bande-son d’un des films de l’année, Le Roi Lion, aux cotés de Beyoncé, qui sera disponible dès le 19 juillet prochain.

Peinda.B.