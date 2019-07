Lil Baby payait Gunna pour écrire ses sons !

Le rappeur Lil Baby payait Gunna $100 pour qu'il lui écrire des sons avant de devenir une star.

Lil Baby et Gunna font partie du duo le plus fusionnel du hip-hop de nos jours et nous sommes sur le point de comprendre pourquoi. Lors d'une entrevue avec 16BARS, média hip-hop allemand, publiée lundi 15 juillet, Lil Baby dévoile un détail inconnu de son amitié étendue avec l’auteur de "Baby Birkin".

Au cours de leur conversation, le rappeur d’Atlanta a révélé qu’il lui payait au moins 100 dollars pour lui écrire des chansons afin de lui permettre de développer ses talents de rappeur.

"Gunna rappait déjà, alors je l’ai interpellé et j'ai commencé à trainer avec lui. Puis j'ai commencé à rapper, et il a même commencé à m'aider à faire du rap", révèle Lil Baby.

"J’ai payé Gunna pour écrire mes chansons, je ne les ai jamais publiées, mais quand j’ai commencé à faire du rap je le payais 100$, c’est comme si je te donnais 100 $, t’écris quelque chose pour moi que je peux essayer d’apprendre. Je n'ai jamais enregistré ou publié ces morceaux, mais c'est comme ça que je pratiquais et essayais de bien faire les choses parce que je venais de commencer à rapper".

Aucune des chansons que Gunna a écrites pour Baby il y a quelques années ont été officiellement enregistrées. Cependant, les morceaux de Lil Baby et Gunna ont été à l’origine de leur projet commun Drip Harder, mais aussi, cela a entrainé Baby pour son projet personnel Harder Than Ever.

Lil Baby, du haut de ses nombreux hits, n’oublie pas de reconnaitre ceux qui l’ont aidé à en arriver là.

Peinda.B.