50 Cent clash Floyd Mayweather !

50 Cent se moque du boxeur Floyd Mayweather sur son compte Instagram.

La légende de la boxe Floyd Mayweather n'hésite pas à montrer la richesse qu'il a accumulée grâce à son travail acharné sur les réseaux sociaux, n'en déplaise à ses détracteurs comme 50 Cent, par exemple.

Dans le cadre de la célébration du 4 juillet, fête nationale américaine, il a publié une vidéo sur Instagram mettant en vedette 1,8 million de dollars en espèces, une montre Arnold Schwarzenegger et le plus grand sac Chanel au monde, qu’il a dit être un cadeau du défunt Karl Lagerfeld.



"On m'a dit un jour que la personne qui fait le plus de bruit dans une pièce est la personne la plus faible de la pièce. Eh bien, cela fonctionne pour les individus qui font quelque chose d'illégal. Mais dans mon cas, je suis heureux d’afficher ma fortune légale et de me vanter d’être un homme noir issu de la pauvreté, de battre toutes les probabilités et de se moquer de ce que tout le monde pense. Joyeux 4 juillet, c'est mon indépendance! Maintenant, que les feux d'artifice commencent!", écrit-t-il dans la légende.

Naturellement, il n’a pas fallu longtemps pour que 50 Cent s'en prenne à Mayweather. Mardi 9 juillet, le roi du "trolling" a partagé un post sur son compte Instagram, se moquant du sac Chanel du boxeur. Il a fait référence à une phrase de la chanson de Lil Baby et Gunna "Drip Too Hard".





"Si tu veux tu peux avoir le plus gros Chanel du magasin si tu le veux", écrit-il dans la légende. "Je ne pense pas que Lil Baby parlait de cette merde stupide que tu as achetée, champion. LOL DEGAGE D'ICI!"

Au début de “Drip Too Hard”, Lil Baby rappe: “Si tu veux tu peux prendre le plus gros sac Chanel du magasin / Je leur ai donné de mon flow, ils l’ont sucé, je les ai pécho avec"

Encore un clash pour 50 Cent qui semble s'amuser de la situation...

Peinda.B.