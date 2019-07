Un livre sur Jay-Z sera bientôt disponible !

L'impact culturel de JAY-Z sera bientôt à explorer dans le livre "Made In America" ​​de Michael Eric Dyson.

Michael Eric Dyson, professeur à l'université de Georgetown et un des auteurs les plus vendeurs aux USA selon le New York Times, a examiné le statut de Jay-Z en tant qu’icône culturelle. Le lauréat du NAACP Image Award prévoit de mettre en avant ce statut dans un nouveau livre intitulé JAY-Z: Made In America, mais aussi, l'ouvrage contiendra un avant-propos écrit par Pharrell Williams.

"J’ai pensé que c’était le moment idéal pour jeter un coup d’œil sur la carrière de Jay-Z et sur son rôle dans la transformation de la nation en ce qu’elle est aujourd’hui. À bien des égards, c’est l’Amérique de Jay-Z autant que celle d’Obama, l'Amérique de Trump, l’Amérique de Martin Luther King, l’Amérique de Nancy Pelosi ou celle de Maxine Waters", a déclaré Dyson à Entertainment Weekly.

Il a poursuivi: "Jay-Z a donné à ce pays un langage dans lequel penser et des mots pour vivre. Ses paroles ont façonné la compréhension de soi d'une culture qui lutte quotidiennement contre l'injustice et les inégalités. C’est un penseur et un artiste important, et mon livre essaie de mesurer son impact et de reconnaître sa grandeur".

Le livre de Dyson doit paraître le 26 novembre prochain, quelques jours à peine avant les 50 ans de HOV. Pour Dyson, l’œuvre littéraire à venir est le point culminant de nombreuses années d’analyse et d’enseignement sur le patron de Roc Nation.

"Ce livre est le fruit d'une décennie d'enseignement sur l'un des plus grands poètes de ce pays. Jay-Z n’est pas seulement un artiste aux ventes de disques remarquable et un homme d’affaires ingénieux, il est également l’un de nos manieurs de mots les plus doués. Sa langue regorge de toutes les compétences poétiques que vous retrouverez chez Walt Whitman, Robert Frost et Rita Dove. Mais en tant que rappeur, il n’est parfois pas crédité du mérite qu’il mérite pour son talent artistique depuis si longtemps".

A 49 ans, Jay-Z s'est positionné comme un homme d'affaire invétéré, après avoir été élu premier milliardaire du hip-hop, Shawn Carter, de son vrai nom, est plus polyvalent que jamais dans le business, d'ailleurs il vient de se lancer dans le business du cannabis. Cet ouvrage fera honneur à ce parcours exceptionnel digne du cinéma Hollywoodien.

Peinda.B.