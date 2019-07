August Alsina à moitié paralysé s'exprime !

August Alsina a été hospitalisé après avoir perdu l'usage de ses jambes.

August Alsina parle de sa dernière péripétie médicale qui l'a amené à annuler un concert.

Lundi après-midi, le lauréat du XXL Freshman 2014 a interpellé ses 6,2 millions followers Instagram pour expliquer l’annulation de son show lors du Essence Festival 2019 à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. L'artiste de 26 ans a publié une vidéo de lui-même expliquant ce qu'il a vécu récemment alors qu'il était allongé dans un lit d'hôpital.

"Je me suis réveillé un jour et je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus sentir mes jambes. Mon médecin a fini par m'admettre à l'hôpital pour faire plusieurs tests. Il m'a dit que j'avais des lésions nerveuses tout au long de mon corps pour lesquelles je dois subir un processus de récupération. Je ne sais pas, c’est comme si mon système immunitaire venait juste de partir en vacances. Attendez donc qu’il revienne pour que nous puissions nous réunir et faire les choses bien".

August fait face à de nombreux problèmes de santé depuis un certain temps. Après avoir été opéré des yeux en 2015, le chanteur a déclaré à Jada Pinkett-Smith en 2017 qu'il était "tout le temps malade" en raison d'une maladie du foie.

"J'ai une maladie du foie où mon système auto-immun se bat contre lui-même. La réalité, c'est que je suis malade tout le temps. Je n'aime pas trop en parler parce que je ne recherche la sympathie de personne. Ne me traite pas comme si j'étais un putain de patient atteint du cancer, parce que je ne le suis pas".

L’auteur de "Song Cry" et "I luv This Shit" traverse une mauvaise passe actuellement, on a hâte qu’il reprenne du poil de la bête afin qu’il nous fasse vibrer comme à son habitude.

Peinda.B.