Un sosie de DMX est accusé de meurtre !

Un doppelgänger de DMX est recherché pour meurtre.

Un sosie de DMX serait recherché pour tentative de meurtre par la police de Caroline du Sud. Après que le département de police de Columbia a publié un croquis du suspect le mois dernier, les gens ont rapidement souligné les similitudes. Selon The State, Thom Berry, porte-parole de la Division d’application de la loi en Caroline du Sud, a expliqué au témoin: "Ce type ressemble beaucoup à DMX".

Le 19 juin, des policiers ont trouvé un homme de 27 ans dans un complexe d’appartements, une balle dans la partie inférieure du corps. Selon des témoins, ils auraient entendu la victime et un autre homme non identifié se disputer avant que les coups de feu ne retentissent. La police a publié le portrait de l’homme, le 24 juin dernier, affirmant que le dessin avait été réalisé "avec l'aide d'un témoin du crime", qui avait insisté sur le fait que le suspect ressemblait à un rappeur nominé aux Grammy Awards. Cependant, le chef adjoint du département de la police de Columbia, Melron Kelly, s'est assuré d'expliquer que DMX n'était pas un suspect dans l'affaire.

"Je vous garantis qu'il ne l'est pas", dit Kelly

Afin de compléter un croquis, le témoin parle avec l'artiste afin qu'il puisse se familiariser avec les caractéristiques générales et l'aspect. Dans ce cas, l'artiste a commencé avec la photo de DMX et est parti de là.

"Nous laissons toujours le témoin dicter le processus et la manière dont tout se déroule", a déclaré Berry. "Nous nous assurons que le témoin voit tout ce que nous faisons et est à l'aise avec tout ce que nous rendons".

X est récemment sorti de prison après avoir purgé environ un an de prison pour évasion fiscale et ne souhaite absolument pas y retourner. Pour le moment, il se concentre sur son rôle à venir dans le film Chronicle of Serial Killer.

Peinda.B.