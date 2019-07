Jay-Z se lance dans le business du cannabis !

Jay-Z montre encore une fois son talent de businessman en se lançant dans le domaine du cannabis, peut-être qu'un jour la "Carter Kush" verra le jour.

Les milliards n’arrêtent plus Hov !

Jay-Z, se lance maintenant dans un business florissant, en devenant le stratège en chef pour la société de produits de consommation de cannabis Caliva.

La société californienne a été fondée en 2015 et regroupe les différentes variétés les plus vendues, Fun Uncle, Bad Apple, Deli et Caliva. Pour sa part, le rappeur travaillera aux côtés de la marque pour lutter contre les problèmes de justice sociale liés à la légalisation de la marijuana.

Mr. Carter estime également que le produit présente un potentiel important, selon une citation publiée sur le site Web de la société : "L’expertise et l’éthique de Caliva en font le meilleur partenaire pour cette entreprise. Nous voulons créer quelque chose d'extraordinaire, nous amuser dans le processus, faire le bien et amener les gens le long du chemin".

Voici une description officielle de son rôle, via Caliva:

"À ce poste, M. Carter s’emploiera à accroître la participation économique des citoyens qui reviennent d’une incarcération, dont beaucoup ne voient pas les avantages financiers de la légalisation, par le biais de la sensibilisation, de la formation professionnelle et du développement général des employés et de la main-d’œuvre".

Etant donné que Caliva ne livre actuellement qu’à des clients situés en Californie, nous pouvons constater qu’en incluant quelqu'un comme l’un des plus gros rappeurs du game, depuis près de deux décennies, pourrait être bénéfique pour la notoriété de la marque. Jay-Z a encore une fois prouvé son talent d'homme d'affaires.

Peinda.B.