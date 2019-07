Juice Wrld décide d’arrêter la codéine !

Se débarrasser de cette addiction est l'objectif principal de Juice Wrld.

Juice Wrld met cartes sur table et s’exprime à propos de sa consommation de drogues. Hier soir, le rappeur de Chicago, qui vient de sortir sa chanson "Run" au cours du week-end, s’est emparé de son fil d’actualité Twitter pour annoncer qu'il arrêtait officiellement les drogues pharmaceutiques comme la codéine.

"Je vais laisser cette merde pour de bon… j’en ai fini avec ça", affirme-t-il. "J'ai beaucoup de travail à faire".

Juice assure à ses fans, qu'il en a fini avec tout cela. Il admet qu'il lutte contre la toxicomanie et il s'excuse auprès d’Ally, sa petite amie, de lui avoir fait peur avec son comportement.

"Bae, je suis désolé d'avoir changé, tu as supporté plus que les gens ne savent, je sais que je te fais peur, fuck la Codeine, j’ai fini avec ça. Je t'aime et je tiens à le faire savoir publiquement que ce n'est pas de la merde qui va niquer le vrai amour que j'ai trouvé. Tirez-en des leçons les gens. La dépendance tue tout mais vous pouvez la vaincre ", écrit-t-il.

Sa volonté de finalement quitter les hallucinogènes survient près de deux semaines après que Juice ait confirmé qu'il travaillait sur son prochain album. Le mois dernier, le rappeur a déclaré qu'il travaillait sur la suite de Death Race for Love.

Jarad Higgins, de son vrai nom, souhaite repartir sur de bonnes bases, aussi bien au niveau de sa carrière que dans sa vie privée, et pour cela rien de mieux que d’éliminer les éléments toxiques, au sens propre du terme, de sa vie.

Une chose est sure, l’engouement autour de son projet à venir ne fait que d’augmenter.

Peinda.B.