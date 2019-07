G-Eazy veut incarner Elvis Presley dans un biopic à venir !

G-Eazy voudrait jouer le rôle de la légende Elvis Presley dans biopic réalisé par Baz Luhrmann.

G-Eazy cherche à faire bouger les choses, car le rappeur serait en discussion pour jouer le rôle d'Elvis Presley dans un prochain film biographique du réalisateur Baz Luhrmann.

Ce dernier est célébre pour avoir écrit et réalisé les adaptations de Roméo + Juliette en 1996 et de Gatsby le Magnifique en 2013, avec Leonardo Di Caprio, puis les grosses productions, notamment Moulin Rouge en 2001 et Australia en 2008 avec Nicole Kidman.

Le natif de la région de la baie de San Francisco semble faire pression pour saisir cette opportunité en or. TMZ, a déclaré avoir participé à des réunions avec Warner Brothers, l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde, pour le cinéma et la télévision, et à une réunion spéciale avec Luhrmann lui-même à New York le mois dernier.

Alors qu'il est en compétition pour son premier grand rôle, G a également publié sur Instagram des tenues inspirées d'Elvis Presley et les paroles d'Elvis au cours des dernières semaines.

Selon TMZ, Luhrmann avait jusqu'ici considéré Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson, Harry Styles et Austin Butler pour le rôle, mais G-Eazy n’était pas encore sur la liste. Tom Hanks est confirmé pour représenter le directeur d’Elvis, le colonel Tom Parker.

La date de production prévue pour le biopic Elvis de Luhrmann n’a pas encore été annoncée. Selon vous, G-Eazy aurait-il les épaules pour incarner le personnage d’Elvis Presley ?

Affaire à suivre…

Peinda.B.