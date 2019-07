Les rappeurs commencent le boycott suédois au nom de A$AP Rocky !

Suite à l'arrestation d'A$AP Rocky, plusieurs rappeurs américains appellent au boycott de la Suède.

A$AP Rocky est toujours derrière les barreaux en Suède, tandis que les procureurs sont en train de décider de l'inculper pour des voies de faits graves. Pendant ce temps, ses confrères du game se préparent au combat et ont décidé de rayer la Suède de leur programme de tournée.

Tyler, The Creator, s’est emparé de son compte Twitter pour que les gens sachent : "Plus jamais de Suède, jamais pour moi", alors que Schoolboy Q a fait écho de ses sentiments : "Je n’irai plus jamais là-bas aussi… #FLACKO".

Hier, T.I. a partagé ces commentaires sur sa page Instagram et les a sous-titrés avec le slogan "Bien… Voilà… La Suède est maintenant officiellement en dehors de la culture, elle est désormais dans la liste des endroits à ne pas aller !!! Jusqu'à ce qu'ils libèrent Flacko, c’est parti !!!".

Lil Yachty a suivi le mouvement et a rejoint le boycott via Twitter.

"Moi aussi je ne me rendrai plus jamais en Suède… #freeflacko", a écrit Yachty, tandis que EarthGang a tweeté: "#FreeFlacko ou nous boycottons la Suède".

Rocky a été arrêté à Stockholm mardi 2 juillet, deux jours après le début d'une bagarre entre deux groupes d'hommes. Dans une vidéo de la mêlée, le rappeur new-yorkais et son entourage attaquent un homme qui les harcelait avec un casque cassé.

Les autorités garderaient l’auteur de Testing pendant au moins deux semaines. Les procureurs suédois ont déjà libéré le garde du corps de Rocky, qui aurait été impliqué dans la bagarre, pour "insuffisance de preuves", mais ne veulent pas relâcher Flacko.

S'il est reconnu coupable, A$AP Rocky pourrait être condamné à six ans de prison. Ce ne devrait être qu'une question de temps avant que d'autres artistes ne se joignent au boycott suédois. Pour l'instant, T.I., Tyler et Schoolboy semblent mener la charge.

Peinda.B.