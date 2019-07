Lil Yachty veut former un nouveau groupe de rap similaire au Wu-Tang Clan !

Que le casting commence...

Cela fait longtemps qu'un nouveau groupe de rap, similaire au Wu-Tang Clan ou à A$AP Mob, n’avait pas fait son entrée sur la scène musicale. Lil Yachty souhaite changer cela !

La star du rap d’Atlanta est actuellement à Londres pour se produire au Wireless Festival. Ce dimanche 7 juillet, il a partagé sa nouvelle idée avec les fans sur Twitter: "Je veux créer un nouveau groupe de rap yung nigga wu tang swag avec 8 négros au top".

Auparavant, King Boat avait un collectif de rap intitulé Sailing Team, composé de Kodie Shane, Jban$2Turnt, Byou, BIGBRUTHACHUBBA, K$upreme, Earl The Pearll et Burberry Perry. Le groupe a publié un projet de compilation en 2016 intitulé Lil Yachty Presents: Sailing Team. Cependant, les choses n’ont pas fonctionné, le groupe s’est dissous et Yachty a révélé que la raison de ce "split" était liée à une différence de perception de l'éthique du travail pour chacun.

"Ils étaient vraiment paresseux. Ce n’est pas qu’ils étaient envieux ou confus, ils étaient juste vraiment paresseux. Je me demandais : ‘Pourquoi suis-je assis ici à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire réussir les gars ?’ Je n'ai jamais signé aucun d'entre eux", a-t-il déclaré dans une interview récente.

Selon vous, qui devrait rejoindre le groupe de rap du King of the Teens ?

Dans d'autres nouvelles liées à la musique, le kickeur prépare la sortie de son nouveau projet, Lil Boat 3.

Consultez le tweet de Yachty ci-dessous.

Peinda.B.