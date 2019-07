Kodak Black : il communique depuis sa cellule !

Malgré sa détention, le rappeur semble en forme.

L’artiste aux multiples débordements enchaîne les problèmes avec la justice depuis de nombreux mois. Toujours entre les murs, le rappeur originaire de Floride attend encore son procès, qui devrait se dérouler en septembre prochain. Forcément plus discret sur les réseaux sociaux depuis, il vient de poster une photo de lui, en détention.

Arrêté une énième fois pour détention de drogues et d’armes en mai dernier alors qu’il se rendait au Rolling Loud Festival pour assurer un show, le rappeur âgé de seulement vingt-deux ans a de nombreux soucis avec un organisateur de concerts, suite à plusieures représentations avortées à cause de ses problèmes.



Parmi eux, on compte également la falsification de documents nécessaires à l’acquisition légale d’armes, la part à une fusillade, durant laquelle Kodak Black a laissé ses empreintes sur une arme et une accusation de viol remontant à l’année 2016. Une affaire pour laquelle l’artiste doit encore être jugé devant le tribunal de Caroline du Sud. De nombreux faits, que les quelques bonnes actions du rappeur, incluant l’achat de cahiers pour des étudiants en difficultés, ne devraient pas arranger.

Pourtant, Kodak Black semble garder le sourire, d’après la photo récemment postée sur son compte Instagram avec la coupe de cheveux qui lui est propre… En guise de légende, le rappeur a choisi de pousser un coup de gueule envers les avocats, qui prendraient “toute la thune des n*gros”, d’après lui. Affaire à suivre.

-Anaïs Koopman