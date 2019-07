A$AP Rocky : il risque de passer jusqu’à six ans derrière les barreaux !

#FreeAsapRocky ?

Récemment arrêté après une bagarre sur le sol suédois, le rappeur originaire du quartier new-yorkais de Harlem devrait rester plus longtemps que prévu dans le pays, qu’il visitait dans le cadre de sa tournée européenne. Retour sur les faits, qui se sont déroulés dans le centre de Stockholm et qui pourraient bien mener A$AP Rocky a une détention… pouvant durer jusqu’à six ans !

Dimanche soir dernier, le 30 juin 2019, le rappeur aurait donc été mêlé à une “rixe”, durant laquelle des “violences aggravées” ont été déclarées. Suite à cela, A$AP Rocky et trois autres hommes, dont son garde du corps, ont été placés en détention et sont encore enfermé, ce depuis mercredi 3 juillet. Un jeune homme aurait été frappé par les quatre hommes devant un fast-food, avant que A$AP Rocky n’investisse la scène du festival de hip-hop Smash avec le crew des Migos.

Si des vidéos ont circulé depuis, montrant la bagarre, A$AP Rocky clame son innocence via ses réseaux sociaux, vidéos à l’appui et prouvant le comportement étrange du jeune homme, selon lui membre d’une “bande de drogué” qui l’aurait suivi et se serait amusé à “claquer les fesses” de passantes. L'intéressé aurait également commencé à provoquer le garde du corps du rappeur, en le frappant avec ses écouteurs.

Alors qu’en Suède, la loi prévoit une détention de soixante-douze heures avant de pouvoir voir un juge, A$AP Rocky se voit contraint de rester deux semaines en détention et pourrait, s’il est jugé coupable, passer six ans entre les murs, suite aux débordements constatés. Soutenu par ses fans et de grands noms tels que Meek Mill à travers le hashtag #FreeAsapRocky, l’artiste va peut-être devoir annuler sa tournée européenne afin de se concentrer sur sa défense.

-Anaïs Koopman