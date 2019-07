Blueface : une dispute familiale exposée sur les réseaux sociaux !

Chacun a son mot à dire...

Blueface et sa mère parlent tous les deux de leurs querelles familiales. Dans un long message Instagram, posté le 2 juillet, la mère de Face, Karlissa Saffold, a expliqué ce qui avait déclenché la scène dramatique retransmise en direct sur les réseaux sociaux dans la maison de son fils en Californie.

Bien qu'elle demande le respect que chaque mère mérite, Saffold s'excuse également d'avoir "poussé Blueface à la colère".

"Mon fils ne m'a jamais manqué de respect ni à aucun adulte depuis qu'il est sur cette terre. Il n'y a pas d'enseignant, d'entraîneur, de directeur, de membre de la famille ou de quelqu'un d'autre qui puisse témoigner le contraire ! La personne que j'ai exposée était Mr. BlueFace, mais ce n'était pas mon fils et je me suis assuré qu'il le sache. Celui qui créé ce personnage est mis en garde que je mettrai tout ce qui est en m’en pouvoir pour protéger mon fils. Mes enfants savent que je mourrais pour eux sans cligner des yeux et j’ai besoin que toute personne qui nous teste le sache. Je regrette profondément d'avoir poussé Blueface à la colère, mais je refuse de lui permettre de détruire mon fils Johnathan! Ce n'était pas à propos d'argent ou de moi essayant de contrôler sa maison, mais si je vois le diable entrer, vous pouvez me croire, je serai juste derrière elle".

Au même moment, le lauréat du XXL Freshman 2019 a également expliqué aux fans sa version de ce qui était arrivé à sa mère et à sa sœur la nuit précédant la diffusion de la vidéo devenue virale sur Instagram Live. Dans la vidéo de surveillance qu'il a postée sur son fil d’actualité, on peut voir et entendre sa mère lui crier dessus comme s’ils étaient en train de se disputer.

"Ma mère en a eu marre que ma sœur fauchée niche gratuitement chez elle, alors elle l'a emmenée chez moi. Je ne voulais pas de ça, je lui ai déjà acheté un appartement. Je suppose que cela n’était pas suffisant, elle veut ma voiture, elle veut que je lui achète une caisse hors de prix et encore plus de choses. J'étais sans-abri dans ma propre voiture pendant des années, personne ne m’a hébergé, j’ai dû m’en sortir par mes propres moyens. Mais je me rends compte que mes fans ne sont pas de vrais fans, vous retournez votre veste facilement, allez tous vous faire foutre bande de faux-culs de fans c’est pour ça que je suis dedans (dans le game) juste pour l’oseille ".

Espérons qu’il s’agisse seulement d’un léger malentendu…

Peinda.B.