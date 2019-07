Wu-Tang Clan : découvrez le trailer de la série sur leur histoire !

Découvrez la bande-annonce de la série événement sur l'histoire du Wu-Tang Clan.

Le Wu-Tang Clan prend d’assaut le petit écran cette année. Dans la foulée de la série documentaire intitulée Wu-Tang Clan: Of Mics & Men, Hulu, site web américain de vidéo à la demande par abonnement, a publié un trailer de la série dramatique de 10 épisodes autour du groupe légendaire.

Les téléspectateurs ont un avant-gout de ce qui va arriver dans ce nouveau teaser pour Wu-Tang: An American Saga, dont la première devrait avoir lieu le 4 septembre prochain. La vidéo présente le casting, offrant aux fans un premier aperçu de Dave East décrivant Method Man et Joey Bada$$ jouant à Inspectah Deck.

Wu-Tang: An American Saga a été créée par RZA et Alex Tse, auteur du remake de Superfly en 2018. Method Man est l’un des producteurs exécutifs de la série tandis que GZA, Ghostface Killah, Inspectah Deck, Masta Killa et les héritiers d’Ol Dirty Bastard servent de consultants.

"Le clan Wu-Tang a apporté une contribution incommensurable à la musique et à notre culture populaire", a déclaré Craig Erwich, vice-président directeur de Hulu of Originals, dans un communiqué de presse. "Leur forme musicale unique et leur récit authentique continuent de parler de notre époque. Cette série est un événement digne qui donnera vie à leur histoire et à leur musique d’une manière inédite".

Ce groupe mythique qui a déjà son propre quartier à New-York s'apprête à dévoiler une des séries les plus convoitées de 2019.

Découvrez le trailer de Wu-Tang: An American Saga ci-dessus.

Peinda.B.