50 Cent attaque tout le G-Unit !

50 Cent s'en prend au anciens membres du G-Unit sur Instagram.

50 Cent était manifestement d'humeur taquine ce mercredi 3 juillet. Il a pris place sur sa plateforme préférée, Instagram, pour partager une photo de lui-même regardant le paysage urbain et en a profité pour clasher ses anciens membres de G-Unit, Lloyd Banks, Tony Yayo et Young Buck.

"Certaines personnes ne sont pas faites pour le faire, leurs habitudes et leurs instincts vont les ramener au conflit. Vous les propulsez, ils foutent tout le package en l’air", écrit-il dans la légende.

Dans les commentaires, le producteur de Power est devenu plus précis et a taclé les anciens membres du G-Unit pour leurs échecs perçus, leur reprochant de ne pas avoir eu le même succès que lui.

"Savez-vous que G-unit n'a fait que 5 shows avec moi. En 16 ans, à chaque fois que vous les avez vus ensemble, c'était lors de mes show. Maintenant que c’est un gros pactole, ils foirent tout ".

G-Unit a commencé son ascension dans l'industrie de la musique au début des années 2000, sous la houlette de ses membres fondateurs Fifty, Banks et Yayo, tous amis de longue date. Après leur premier album en 2003, Beg for Mercy, le groupe était apparemment destiné à la célébrité. L'album s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires aux États-Unis et a été certifié quadruple platine par la RIAA.

Mais ce sont les passages en prison et les tensions dans le groupe qui ont eu raison, Buck a été congédié en 2008, plusieurs années après avoir rejoint l'équipe. Six ans plus tard, ils se sont réconciliés pour se produire au Summer Jam 2014.

Au cours des derniers mois, cependant, 50 clash Buck sans relâche au sujet de sa prétendue relation avec une femme transgenre. Buck a riposté avec deux titres différents le mois dernier "The Story Of Foofy" et "Foofy Freestyle". Le dernier message de Curtis Jackson indique qu’il n’y aura pas de nouvelle réunion du G-Unit de si tôt.

