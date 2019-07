Nipsey Hussle : les Crips s'excusent d'avoir utilisé sa marque!

Le Marathon continue...

Une entreprise liée au gang de rue à laquelle Nipsey Hussle était affiliée avant son décès présente des excuses officielles à la famille du défunt rappeur.

Mercredi 3 juillet, The Blast a annoncé qu'un responsable de Crips LLC avait confirmé que le gang ne tenterait plus de mettre en avant la signature de Nipsey, The Marathon Continues (TMC), et s'était excusé pour les problèmes qu'ils auraient causés.

"Il n'y aura absolument aucune bataille juridique en matière de marques entre leur organisation et Blacc Sam, frère du défunt Nipsey Hussle", a déclaré William King Hollis, directeur de la communication d'entreprise pour la Crips LLC. Ajoutant qu'ils "s'engagent respectivement à soutenir les souhaits de Lauren London et de la famille Asghedom", il a également présenté ses excuses aux fans de Nipsey et a révélé qu'ils avaient déjà parlé à sa famille en privé.

"Nous sommes profondément désolés pour toute perturbation et toute mêlée que l'acquisition de la marque aurait pu causer à sa famille, à ses amis et à ses fans", indique le communiqué. "Nous réalisons que nos actions ont peut-être été offensantes et nous avons contacté sa famille, respectivement la sœur de Nip, Samantha Smith".

Comme indiqué précédemment, la marque TMC a été déposée le 16 mai par les Crips LLC. Cette marque avait pour but "d’organiser des programmes sportifs pour les jeunes, de réserver des concerts, d’élaborer des manuels pédagogiques pour des tiers dans les domaines de l’organisation communautaire, de la prévention et de l’intervention des gangs" .

Cependant, le frère de Nipsey, Blacc Sam, avait également déposé le nom de marque, ce qui a ensuite créé un problème. Hollis a expliqué au site internet The Blast que Nipsey et lui avaient l’intention de travailler ensemble sur une "collaboration mutuelle" pour The Marathon Continues, raison pour laquelle ils ont opté pour la marque.

Il a ajouté qu'il n'y avait aucune malveillance derrière ce projet et qu'ils sont maintenant tout à fait prêts à confier la marque à la famille de Nipsey. Les Crips offrent également de donner tout le produit d’une boisson à venir sur le thème Bloods and Crips.

Peinda.B.