Fianso va rééditer "93 Empire" !

Du lourd est au programme...

Après le succès incroyable de la compil’ symbolique du 93 en 2018, Sofiane annonce la réédition de l’album "93 Empire". Fianso avait réuni la crème de la crème dans ce projet notamment NTM, Alpha 5.20, Mac Tyer, Kaaris, Kalash Criminel, Vegedream, Lartiste, DA Uzi, Dadju et bien d’autres artistes issus de la banlieue nord de Paris.

Malgré plus de 124 000 exemplaires écoulés et de nombreuses certifications dont le disque d’or pour "Woah" avec Vald, Mac Tyer, Soolking, Sadek, Kalash Criminel et Heuss l’Enfoiré, mais aussi, pour "Sur le drapeau" avec NTM, l’ambition de Fianso est sans limite.

So s’est emparé de son compte Tweeter pour poster un message plus qu’explicite: "Nouveaux clips, nouveaux titres, on l'emmène au double platine".

Le rappeur du 93 a lâché une bombe au grand plaisir des fans et vu la qualité de l’opus sorti il y a à peine huit mois, on sait déjà que cette réédition sera explosive.

Sofiane Zermani, de son vrai nom, ne se repose donc jamais ! Outre son travail en amont sur cet opus, le lyriciste continue d’organiser des sessions Rentre dans le cercle où il donne énormément de force à la jeune génération. Le dernier épisode était plus que riche en talent avec la présence de Bolemvn, Guy2bezbar, Rvzmo, Fanny Polly, Nahir Ledg, Junior Bvndo, Diias, et DJ R.

De plus, Sofiane continue de dénicher les talents il a d’ailleurs récemment signé Sifax chez Affranchi Music.

Le boss du "93 Empire" est sur-productif, attendons-nous à un opus super "Woah" très bientôt…

Peinda.B.