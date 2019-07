Lil Nas X a actualisé la cover de son EP, en faveur du drapeau arc-en-ciel !

Le rappeur assume plus que jamais son homosexualité.

Personne n’est passé à côté du coming-out du jeune auteur du désormais hit “Old Town Road”, qui a squatté la première place du Billboard 100 durant treize semaines, de quoi être considéré comme le plus long numéro 1 de l’histoire du rap. Lil Nas X a en effet dévoilé son homosexualité à sa communauté le week-end dernier lors de la Gay Pride, s’attirant des réactions opposées. Depuis, affirme encore davantage son orientation sexuelle.



Bien qu’il ait été soutenu par de nombreux fans et par des artistes tels que Diplo ou encore Dwane Wade, l’annonce de Lil Nas X a aussi fait l’objet de nombreuses moqueries, à l’exemple de la réaction dédaigneuse de Anderson Paak. Pire encore, le rappeur, âgé de seulement vingt ans, a également dû essuyer de nombreuses remarques et insultes homophobes, de la part de followers comme de figures publiques, telles que Boosie Badazz, ou encore 50 Cent, qui s’en est pris à lui dans la continuité du clash qui l’oppose vivement à Young Buck depuis déjà un bon moment.





Face à ce rejet violent bien que partiel, le rappeur originaire d’Atlanta a d’abord posté l’image d’un emoji cowboy au visage triste et brandissant une arme, légendée d’un “dites-moi une remarque homophobe de plus”, en guise de menace. Loin de se laisser démonter par les intolérants parfois haineux, Lil Nas X a révisé la cover de son premier EP “7”, sorti le 21 juin dernier. Si celle-ci intégrait déjà les couleurs du drapeau arc-en-ciel en faveur des homosexuels, les fameuses couleurs ont été mis été augmentées et mises davantage en valeur. Un message clair de la part de l’artiste, qui assume plus que jamais son homosexualité.

-Anaïs Koopman