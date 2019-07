Nas dévoile la tracklist de "The Lost Tapes 2"!

Le rappeur Nas a divulgué la tracklist de "The Lost Tapes 2" ainsi que sa date de sortie.

Hier, Nas a révélé que son album The Lost Tapes 2, attendu depuis très longtemps, sortira le 19 juillet prochain. L'opus contiendra des inédits enregistrés lors de la création de ses quatre derniers projets : Hip-Hop is Dead en 2006, Untitled en 2008, Life Is Good en 2012, mais aussi, Nasir, produit par Kanye West l’année dernière.

Pour être en accord avec l’industrie actuelle du hip-hop, Nas a développé un merchandising, lié au projet, qui est déjà disponible sur shop.nasirjones.com.

Par ailleurs, afin d’atténuer la patience des fans, une bande-annonce de l’opus a été divulguée avec un freestyle exclusif du OG de la East Coast nommé "Lost Freestyle" produit par Statik Selektah.

Le rappeur de Queensbridge a également partagé la tracklist du nouveau projet, ainsi que la ligne de production qui comprend RZA, Pharrell Williams, No ID, Pete Rock et plus encore.

Découvrez la tracklist de The Lost Tapes 2 ci-dessous :

1. No Bad Energy [PROD. BY SWIZZ BEATZ]

2. Vernon Family [PROD. BY PHARRELL WILLIAMS]

3. Jarreau of Rap (Skatt Attack) feat. Al Jarreau, Keyon Harrold [PROD. BY EDDIE COLE]

4. Lost Freestyle [PROD. BY STATIK SELEKTAH]

5. Tanasia [PROD. BY RZA]

6. Royalty feat. RaVaughn [PROD. BY HIT-BOY]

7. Who Are You feat. David Ranier [PROD. BY ERIC HUDSON]

8. Adult Film feat. Swizz Beatz [PROD. BY SWIZZ BEATZ]

9. War Against Love [PROD. BY DJ DAHI & DJ KHALIL]

10. The Art of It feat. J. Myers [PROD. BY PETE ROCK]

11. Highly Favored [PROD. BY RZA]

12. Queens Wolf [PROD. BY DJ TOOMP]

13. It Never Ends [PROD. BY THE ALCHEMIST]

14. You Mean The World to Me [PROD. BY KANYE WEST]

15. Queens Bridge Politics [PROD. BY PETE ROCK]

16. Beautiful Life feat. RaVaughn [PROD. BY NO I.D.]

Peinda.B.